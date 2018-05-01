نيكاي ينتزع مكاسب صغيرة بأسهم الشركات الكبيرة وسوني يهوي

انتزعت #الأسهم_اليابانية مكاسب متواضعة في معاملات هزيلة بسبب العطلات اليوم الثلاثاء مدعومة بشراء في الأسهم ذات الثقل على المؤشر الرئيسي مثل فاست للتجزئة وفانوك لكن سوني تهاوى بعد أن أصدرت الشركة تحذيرا بشأن الأرباح.



وأغلق المؤشر #نيكاي القياسي مرتفعا 0.2 %، عند 22508.03 نقطة بعد تذبذبه بين المكسب والخسارة في وقت سابق. لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نزل 0.2 %، إلى 1774.18 نقطة.



وبدأت عطلات الأسبوع الذهبي في اليابان التي تتسم التداولات فيها بالهدوء. كانت الأسواق مغلقة أمس الاثنين وستعاود الإغلاق يومي الخميس والجمعة بمناسبة العطلة العامة.



وصعدت أسهم فاست للتجزئة 1.7 %، وفانوك 1.8 %، وساهما معا بسبع وأربعين نقطة في نيكي.



في المقابل هوى سهم سوني 6.1 %، بعد أن توقعت الشركة أرباح تشغيل 670 مليار ين (6.13 مليار دولار) للعام المنتهي في مارس. وساهمت خسارة السهم في فقد المؤشر الرئيسي 12 نقطة.



من ناحية أخرى قفز سهم هيتاشي 6.1 %، بعد أن توقعت الشركة أرباح تشغيل قياسية مرتفعة للسنة المالية الحالية عند 750 مليار ين بزيادة 4.9 %، على أساس سنوي.



على صعيد آخر قالت صحيفة نيكاي مطلع الأسبوع إن هيتاشي ستطلب من الحكومة البريطانية أخذ حصة مباشرة في الشركة التي ستشيد وتشغل محطة كهرباء نووية في ويلز. والشركة مملوكة بالكامل للمجموعة الصناعية اليابانية حاليا.



واتسم أداء البنوك بالضعف حيث نزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية 3%، وفقد سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.4%.