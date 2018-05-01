1.2 تريليون دولار اندماجات واستحواذات الربع الأول 2018

أظهر الربع الأول من العام الجاري نشاطا واضحا في عمليات الاندماج والاستحواذ قد تضعه في الصدارة بعد عام قياسي في 2017.

وشهدت صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية أقوى بداية لها في الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها الإجمالية تريليون ومئتي مليار دولار.

جاء ذلك بدعم من الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي الأسرع في أوروبا، ما شجع الكثير من الشركات للبحث عن فرص التوسع وزيادة قوتها التنافسية.

وزادت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية 67% في الربع الأول من العام الجاري على الرغم من تراجع عدد الصفقات 10% وهو ما يشير الى زيادة في قيم الصفقة الواحدة.

وقد نما عدد صفقات عمليات الاندماج والاستحواذ 67% خلال الربع الأول في الولايات المتحدة و100% في أوروبا و11% في آسيا.

أما أكبر صفقات الاستحواذ خلال الفصل الأول فهي استحواذ شركة التأمين الأميركية Cigna Corp على Chain Express Scripts Holding في صفقة قيمتها 67 مليار دولار، واستحواذ شركة E.ON الألمانية على Innogy SE ذراع الطاقة المتجددة التابعة لـ RWE AG بقيمة 38.5 مليار دولار.

وتتواصل عمليات الاندماج والاستحواذ بقوة في الربع الثاني من هذه السنة حيث تم الإعلان في يوم واحد عن 3 صفقات كبرى في قطاعات مختلفة هي الاندماج بين سينزبري وأسدا في قطاع التجزئة البريطاني وبين تي موبايل وسبرينت في قطاع الاتصالات الأميركي واستحواذ Marathon Petroleum على Andeavor في قطاع الطاقة الأميركي.

وكانت عمليات الاستحواذ والاندماج الكبرى بدأت العام الماضي الذي وصف بأنه عام قياسي شهد عقد أكثر من 50 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 3.5 تريليونات دولار، وربع هذه الصفقات كانت في الولايات المتحدة. ولكن إذا استمرت وتيرة الصفقات هذا العام على ما كانت عليه في الربع الأول فمن المؤكد أت يحتل العام 2018 الصدارة في عالم الاندماج والاستحواذ.