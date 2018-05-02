الدولار يعزز مكاسبه قبيل إعلان بيان الفيدرالي

عزز #الدولار مكاسبه اليوم الأربعاء، بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في الجلسة السابقة، مع تأهب المستثمرين لإعلان نتيجة اجتماع مجلس #الفيدرالي الأميركي، حيث قد يرسم صناع السياسات مسار توقعات #أسعار_الفائدة.

ورغم أن الأسواق المالية لا تتوقع أي تغيير في السياسة النقدية الأميركية، لكن المستثمرين سينتظرون أي تعليقات تأخذ في الاعتبار تأثير قوة الدولار وزيادة العوائد على السياسة النقدية، حيث من المرجح أن يؤدي أي مؤشر على زيادة الحذر إلى توقف صعود الدولار.

ومقابل سلة عملات، صعد الدولار متجاوزاً متوسطه المتحرك أمس الثلاثاء، وهو مستوى لم يتجاوزه منذ مايو 2017، ويدفع بعض مستثمري المؤسسات الكبار لإعادة تقييم مراكزهم في الدولار، بحسب ما ذكره "مورغان ستانلي".

واليوم انخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 92.242، بعدما سجل أعلى مستوى منذ العاشر من يناير، عند 92.57 في الجلسة السابقة.

وتماسك الجنيه #الإسترليني بعدما انخفض إلى أقل من 1.36 دولار في الجلسة السابقة، حيث خفض المستثمرون مراهناتهم على رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع الإسترليني 0.2 إلى 1.3635 دولار، بعدما تراجع لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.3588 دولار يوم الثلاثاء، بفعل بيانات تصنيع بريطانية ضعيفة.

واستقرت عملات أخرى، منها الدولار الأسترالي، كانت تأثرت بصعود الدولار في الأسبوعين الأخيرين. وارتفع الدولار الكندي 0.2% بينما زاد الفرنك السويسري 0.4% مقابل الدولار.