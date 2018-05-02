هيئة السوق توافق على طرح صندوق القابض للاستثمار طرحاً عاماً

أعلنت هيئة #السوق_المالية_السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "مجموعة النفيعي للاستثمار" على طرح وحدات صندوق "الصندوق القابض للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة" طرحاً عاماً.

وأوضحت هيئة السوق أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

لذا نوهت بوجوب إطلاع المستثمر على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

يذكر أنه لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.