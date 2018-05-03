أسهم دبي تتراجع لأدنى مستوياتها في 27 شهراً

سجلت الأسهم في #سوق_دبي اليوم الخميس أكبر تراجع لها في 27 شهرا على خلفية تذبذب أسعار سوق العقارات وكذلك انخفاض مستويات السيولة النقدية.

وأنهى سوق #دبي المالي تعاملاته بانخفاض بنسبة 1.86% عند 2947.99 نقطة، أي أقل من حاجز الثلاثة آلاف نقطة الذي يعتبر محطة رئيسية لقياس التعاملات.

وسجّلت بورصة دبي تراجعا بنسبة3.1% مع نهاية الاسبوع.

وقال الباحث في مركز الكويت المالي ام.آر راغو لوكالة فرانس برس، إن "أسعار العقارات (في دبي) تراجعت".

وشهد سوق العقارات المباعة على الخرائط في دبي تراجعا بنسبة 46% في الربع الاول من 2018، بينما تراجع #سوق_العقارات الجاهزة بنسبة 24%.