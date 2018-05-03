الذهب يواصل مكاسبه والأنظار على المحادثات الصينية الأميركية

ارتفعت أسعار #الذهب للجلسة الثانية اليوم الخميس، بعدما أبقى مجلس #الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمجلس، في حين يترقب المستثمرون محادثات تجارية بين #الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1307.05 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو 0.2% إلى 1307.60 دولار للأوقية.

وأبقى المركزي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75%، بعدما رفع سعر الفائدة في مارس، ويتوقع رفعه مرتين أخريين خلال العام الحالي.

ويترقب المستثمرون أيضاً محادثات تجارية صينية أميركية بين وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه ديوه اليوم الخميس.

في الوقت نفسه، قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب سجل أضعف بداية للعام خلال عقد، حيث تعثرت أسعار المعدن النفيس. وقاد احتمال رفع أسعار الفائدة المستثمرين للسعي إلى عوائد أفضل في أصول أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بـ0.2% إلى 16.38 دولار للأوقية.

وقفز البلاتين 0.4% إلى 893.74 دولار للأوقية، فيما صعد البلاديوم 0.5% إلى 964.50 دولار للأوقية.