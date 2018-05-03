انخفاض الطلب على الذهب لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

المصدر: لندن - أ ف ب

سجل #الطلب_العالمي_على_الذهب أدنى مستوياته منذ 10 سنوات في الربع الأول من العام بسبب تراجع الاستثمار في سبائك الذهب على خلفية تباطؤ زيادة الأسعار.

وانخفض الطلب العالمي السنوي على الذهب بنسبة 7% ليصل إلى 974 طنا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، بحسب ما أفاد مجلس الذهب العالمي في تقرير أداء المعدن الثمين.

ويعتبر هذا أضعف مستوى للربع الأول منذ نفس الفترة في 2008، مقارنة مع 1,047 طن في الربع الأول من 2017.

وقال المجلس إن "السبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض الاستثمار في الذهب"، نظراً لأن أسعار الذهب لم تحقق سوى أرباح محدودة.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، إلا أن سعر الذهب شهد تقلبات بسبب الغموض بشأن صحة الاقتصاد الأميركي.

وصرح المتحدث باسم المجلس لوكالة فرانس برس جون موليغان "هناك مؤشرات مختلطة بشأن الاقتصاد الأميركي، ولا يوجد توجه واضح لأسعار الذهب".

والمحركان الرئيسيان لسوق الذهب هو الشراء بغرض الاستثمار والشراء لصنع المجوهرات.

وفي الربع الأول انهار الطلب بغرض الاستثمار بنحو الثلث إلى 287 طنا مقارنة مع العام الذي سبق.

أما الطلب بغرض صنع المجوهرات فقد شهد استقرارا عند نحو 488 طنا بعد أن عوض النمو الصيني عن ضعف الطلب الهندي.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2,5% خلال الفصل لتبلغ 1341,24 دولار للأونصة. وبلغ سعره الخميس 1309,95 دولار.

