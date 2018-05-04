الذهب يهبط مع صعود الدولار وترقب بيانات الوظائف

تحولت أسعار الذهب إلى التراجع اليوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار، بينما يركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأميركية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم بحثا عن محفزات جديدة.



وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% عند 1309.93 دولار للأونصة متجها صوب تراجع أسبوعي سيكون الثالث على التوالي. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.15% إلى 1310.70 دولار للأونصة.



وقال نعيم أسلم كبير محللي الأسواق لدى ثينك ماركتس "التركيز منصب على بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة... نرى مؤشر الدولار يرتفع مجددا بفعل التوقعات لرقم أعلى وهو ما يؤثر على سعر الذهب."



واستفرت الفضة دون تغير في المعاملات الفورية عند 16.41 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.1% إلى 898.80 دولار للأونصة وهو يتجه صوب التراجع للأسبوع الثالث على التوالي. وانخفض البلاديوم 0.1% أيضا إلى 961.50 دولار للأونصة.

إلى ذلك، رسخ مؤشر الدولار أقدامه فوق حاجز 92.50 اليوم الجمعة مواصلا مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي مع تعزز العملة الأميركية باتساع فروق سعر الفائدة.



وفي ضوء ما يبدو أنه استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مسار رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام بينما تنحسر أكثر توقعات التشديد النقدي من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي فإن أسواق العملة تراهن على استمرار صعود الدولار مدفوعا بالميزة النسبية لسعر الفائدة.



وقال جافين فريند كبير محللي الأسواق لدى ان.ايه.بي في لندن "الحدث الأبرز في الأيام القليلة الماضية هو خيبة الأمل حيال متى قد يبدأ المركزي الأوروبي وبريطانيا في رفع أسعار الفائدة في أعقاب مجلس الاحتياطي وما لم نلحظ تحسنا ملموسا في البيانات فإن الدولار سيتفوق في الأسابيع المقبلة."



وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات، 0.1% إلى 92.51. وسجل المؤشر أعلى مستوياته للعام 2018 عند 92.83 يوم الأربعاء وزاد 4% في الأسبوعين الأخيرين.



ويصدر اليوم تقرير التوظيف لشهر أبريل نيسان وسيخضع للفحص بحثا عن مؤشرات إضافية على قوة سوق العمل الأميركية وضغوط التضخم.



ونزل اليورو إلى 1.1970 دولار ليظلا فوق أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر 1.1938 المسجل يوم الأربعاء.



وكانت العملة الموحدة ارتفعت 0.3 بالمئة أمس الخميس متجاهلة بيانات تظهر تباطؤا مفاجئا في التضخم بمنطقة اليورو مع توقف في موجة صعود الدولار في الفترة الأخيرة.



وانتعش الدولار الاسترالي انتعاشا متواضعا مع قيام المضاربين بالبيع لجني الأرباح في مراكز دائنة في الدولار الأميركي. وزادت العملة الاسترالية 0.2% إلى 0.7519 دولار أميركي مبتعدة عن أدنى مستوياتها في 11 شهرا قرب 0.7472 دولار الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع.