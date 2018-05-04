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انخفاض قياسي جديد لليرة التركية أمام الدولار

المصدر: اسطنبول - رويترز
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تراجعت #الليرة_التركية إلى 4.24 مقابل الدولار اليوم الجمعة، مقتربة من المستوى القياسي المنخفض الذي لامسته قبل يوم بعد بيانات أظهرت صعود #تضخم_أسعار_المستهلكين أكثر من المتوقع في إبريل.

وكانت الليرة عند 4.2380 أمام #العملة_الأميركية. وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4.2487 يوم الخميس، بعد إعلان أرقام تظهر #ارتفاع_التضخم إلى حوالي 11% على أساس سنوي في أبريل.

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