انخفاض قياسي جديد لليرة التركية أمام الدولار

تراجعت #الليرة_التركية إلى 4.24 مقابل الدولار اليوم الجمعة، مقتربة من المستوى القياسي المنخفض الذي لامسته قبل يوم بعد بيانات أظهرت صعود #تضخم_أسعار_المستهلكين أكثر من المتوقع في إبريل.



وكانت الليرة عند 4.2380 أمام #العملة_الأميركية. وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4.2487 يوم الخميس، بعد إعلان أرقام تظهر #ارتفاع_التضخم إلى حوالي 11% على أساس سنوي في أبريل.