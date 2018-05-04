هل انتهى شهر العسل بين أسهم سوق مصر والمكاسب القياسية؟

ما بين توقعات باستمرار عمليات جني الأرباح، ومرور السوق بحركة تصحيحية بعد موجة ارتفاعات قياسية، خيم اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، وللمرة الأولى خلال أكثر من شهرين تنهي السوق تعاملات الأسبوع على خسائر.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 1.4%، فاقداً نحو 14.1 مليار جنيه بعدما وصل إلى مستوى 991.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس، مقابل نحو 1006 مليارات جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وقالت مدير التداول بشركة "تيم" لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن التوقعات تشير إلى مرور السوق المصرية بحركة تصحيح بعد صعود وارتفاعات كبيرة وتحقيق قمم ومستويات تاريخية، سواء على صعيد المؤشرات أو مكاسب رأس المال السوقي.

وأشارت في حديثها لـ"العربية.نت" إلى أن جلسات هذا الأسبوع شهدت عمليات جني أرباح على نطاق واسع، خاصة من قبل المستثمرين المصريين، متوقعة استمرار هبوط أسهم المؤشر الرئيسي خلال جلسات الأسبوع المقبل، مع اتجاه بعض المستثمرين للتخارج من السوق استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 2.89% بعدما فقد نحو 531 نقطة، متراجعاً من مستوى 18363 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 17832 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات أمس الخميس.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.49%، مضيفاً نحو 20 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 867 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 878 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع نحو 913.4 مليار سهم، بقيمة إجمالية تخطت نحو 3.8 مليار جنيه.

وتراجع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 2.01% عند مستوى 93.08 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت 271.8 مليون جنيه، وبحجم تداولات بلغ نحو 2.8 مليون سهم.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.07%، مضيفاً نقطتين فقط بعدما ارتفع من مستوى 2291 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى 2293 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع خلال تعاملات الأسبوع بصافي بيع بلغ نحو ملياري جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.46 مليار جنيه و525.1 مليون جنيه على التوالي.