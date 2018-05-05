ارتفاع المؤشرات الأميركية مع انحسار مخاوف التضخم

ارتفعت المؤشر ات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية أكثر من 1 في المئة بعد أن ساعد نمو أضعف من المتوقع للأجور في الولايات المتحدة في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، لكن المؤشرين ستاندرد آند بورز500 وداو جونز الصناعي أنهيا الأسبوع على خسارة.

وصعد داو جونز 332.36 نقطة، أو 1.39 بالمئة، لينهي جلسة التداول في بورصة وول ستريت عند 24262.51 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 33.69 نقطة، أو 1.28 بالمئة، ليغلق عند 2663.42 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 121.47 نقطة، أو 1.71 بالمئة، إلى 7209.62 نقطة.

وينهي المؤشران ستاندرد آند بورز وداو جونز الأسبوع منخفضين 0.24 بالمئة و0.20 بالمئة على الترتيب، بينما صعد ناسداك 1.2 بالمئة.