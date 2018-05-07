الأجانب يستأنفون الشراء الصافي للأسهم السعودية

أظهرت بيانات #سوق_السعودية أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أكثر مما باعوا، بفارق طفيف الأسبوع الماضي، بعدما تحولوا إلى تسجيل مبيعات صافية في الأسبوع الذي سبقه.

وخلال الأسبوع الماضي، بلغت مشتريات الأجانب الصافية من الأسهم نحو 20 مليون دولار، حيث اشتروا أسهماً بنحو 345 مليون دولار، بينما باعوا أسهما بحوالي 325 مليون دولار.

وتجاوزت مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة، التي تستثمر مباشرة، مبيعاتها، بينما فاقت مبيعات المستثمرين الذين يستخدمون عقود المبادلة مشترياتهم.

وتتدفق أموال المحافظ الأجنبية على المملكة قبيل الإدراج المتوقع للرياض في مؤشرات أسواق ناشئة عالمية العام القادم. لكن في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، تجاوزت مبيعات الأجانب مشترياتهم للمرة الأولى هذا العام بفارق 48 مليون دولار.