انخفاض أرباح "سوق دبي المالي" 52% لـ49 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #سوق_دبي_المالي بالربع الأول إلى 48.9 مليون درهم بنسبة 52%، قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2017 والبالغة 102.34 مليون درهم.

وقد انخفض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 34% إلى 99.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 149.34 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2017.

وتوزعت الإيرادات بواقع 60.66 مليون درهم من العمليات التشغيلية و38.44 مليون درهم من الاستثمارات.

وبلغت نفقات التشغيل 50.2 مليون درهم مقابل 47 مليون درهم في الربع الأول من العام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداول في سوق دبي المالي انخفضت بنسبة 57.2% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 20.4 مليار درهم مقابل 47.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.