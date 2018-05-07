فيتش للعربية: نظرتنا مستقرة لدول الخليج عدا قطر وعُمان

قال جان فريدريك، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في #وكالة_فيتش إن النظرة المستقبلية للسعودية مستقرة وإن ارتفاع #أسعار_النفط يحسن مقاييس عدة في الاقتصاد.

وأشار فريدريك في مقابلة مع "العربية" إلى أن الإصلاحات شهدت تباطؤا إلى حد ما في التطبيق، لكن هناك #ميزانية توسعية في #السعودية ولقد تم تحقيق الكثير خلال العامين الماضيين.

وقال إن #موازنات_دول_الخليج للعام الجاري اتخذت نهجا توسعيا، خاصة في السعودية، وفي المقابل، البحرين وسلطنة عمان لاتزالان تتعرضان للضغوط، بالتالي حافظتا على وتيرة الإصلاحات.

وفي حال عودة #أسعار_النفط للتراجع يرى فريدريك أن هذا التراجع لديه أثر فوري على الميزانيات المالية، كما يعني أيضا أن الإصلاحات ستتعرض للمزيد للضغوط، وفي حال عادت أسعار النفط للانخفاض بشكل كبير، ستكون الاقتصادات أقل جاهزية.

وأضاف أن "نظرتنا للدول الخليجية مستقرة باستثناء قطر وسلطنة عمان، فهي سلبية، وفي الوقت الراهن لا ننوي تغيير نظرتنا".