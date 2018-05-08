الدولار بأعلى مستوى في 2018 ومكاسب بـ4.5% في 3 أسابيع

صعد #الدولار لأعلى مستوى منذ بداية 2018، أمام عملات منافسة، اليوم الثلاثاء، مع هبوط اليورو الذي دفع التجار إلى شراء العملة الأميركية رغم بعض المخاوف من أن تكون وتيرة صعودها أسرع من اللازم.

وارتفع الدولار نحو 4.5% أمام سلة من العملات المنافسة في ثلاثة أسابيع، مع تبدد التوقعات بأن تحذو بنوك مركزية أخرى حذو مجلس الفيدرالي الأميركي في تطبيع السياسة النقدية.

وواصل الدولار مكاسبه، اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة عملات بنسبة 0.4% إلى 93.08، مع استمرار الأسواق في تصفية مراكز مدينة تراهن على انخفاض الدولار تكونت في الأشهر الأخيرة، ما دفع العملة الأميركية للصعود على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.

وحقق الدولار الأميركي بعضاً من أكبر مكاسبه اليوم أمام اليورو والدولار الأسترالي، اللذين انخفضا 0.4% و0.8% على التوالي.

ورغم صعود الدولار، ظل الين الياباني متماسكاً أمام العملة الأميركية وغيره من العملات الرئيسية، ما يشير إلى استمرار حالة الحذر في السوق.