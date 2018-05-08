الذهب مستقر مع بقاء الدولار قرب ذروته في 4 أشهر

استقرت أسعار #الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار #الدولار قرب أعلى مستوياته للعام 2018، بفعل القوة النسبية للاقتصاد الأميركي.

وفي الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا بنحو 0.1% عند 1313.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن أغلق على انخفاض طفيف في الجلسة السابقة.

واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم يونيو دون تغير عند 1314.10 دولار للأوقية.

وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر، مواصلا تلقي الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتوقعات متفائلة للاقتصاد الأميركي.

وزادت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 16.48 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% أيضاً إلى 909.65 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 أبريل في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 969 دولاراً، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 أبريل أمس الاثنين.