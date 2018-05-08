طرح أول صندوق مرخص للأسهم السعودية في مركز دبي المالي

أعلنت شركة "دلما كابيتال" عن إطلاق صندوق "كوانسيا للأسهم السعودية"، وهو أول صندوق في #مركز_دبي_المالي العالمي، يركز على الاستثمار في السوق المالية السعودية #تداول، برأسمال ابتدائي للصندوق يبلغ 100 مليون ريال سعودي.

ويشكل هذا الصندوق الاستثماري المفتوح أول خلية محمية تحت مظلة "كوانسيا اوبن اندد بي سي سي ليميتد"، وهو صندوق مفتوح موجه للمستثمرين المؤهلين منظم كشركة خلايا محمية "Protected Cell Company" محدودة الأسهم، ومسجل في مركز دبي المالي العالمي.

ويركز صندوق "كوانسيا للأسهم السعودية" المتوفر للعملاء المؤهلين حصرياً، على الأسهم السعودية ذات الأساسيات القوية، بالإضافة إلى تعظيم العائد الكلي للمستثمرين مقارنة بمؤشر السوق الرئيسية #تاسي.

وقال ماجد كبارة، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة دلما كابيتال: "يسرنا إطلاق صندوق الأسهم السعودية الأول من نوعه في مركز دبي المالي العالمي في هذا التوقيت المميز، حيث تشهد المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، كما تتم ترقية سوقها المالية إلى الأسواق الناشئة من قبل أهم المؤشرات العالمية".

من جانبه، قال زكاري سيفاراتي الرئيس التنفيذي لشركة دلما كابيتال: "تتوفر لدينا كافة الإمكانيات التي تمكننا من اغتنام هذه الفرصة الاستثنائية المقدمة عبر واحدة من أضخم الأسواق المتبقية خارج الأسواق الناشئة، ما سيؤدي إلى تدفقات أجنبية في السوق السعودية بقيمة قد تصل إلى 50 مليار دولار".

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى مركز دبي المالي العالمي، إن إطلاق هذا الصندوق الاستثماري الجديد يعكس الثقة الكبيرة التي يتحلى بها مركز دبي المالي العالمي، كونه المقر الرائد إقليميا للعديد من الشركات، ويوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن إطلاق هذا الصندوق يتماشى مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2024، الهادفة إلى زيادة حجم الأصول الإجمالية الخاضعة لإدارة مديري الصناديق والمؤسسات المالية.