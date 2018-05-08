قصة خسائر زين السعودية القاسية وعقاب المساهمين الجماعي

في تحرك أشبه بما يسمى العقاب الجماعي من المساهمين، تكبد سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، خسائر بنسبة 10%، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك في أول رد فعل من المساهمين على نتائج الشركة في الربع الأول من 2018.

وتكبدت شركة #الاتصالات_المتنقلة السعودية "زين"، صافي خسارة في الربع الأول من العام 77 مليون ريال، مقابل أرباح 45 مليون ريال في الفترة المقابلة من العالم الماضي، ومقابل خسائر 45 مليون ريال في الربع السابق بزيادة نسبتها 71.11%.

وقد جاءت هذه النتائج صادمة وبضعف توقعات المحللين.

أداء سهم "زين" بسوق السعودية خلال عام

وقد تراجع سهم "زين" بنسبة 9.95%، إلى مستوى 7.24 ريال، بتداولات بلغت قيمتها 14.5 مليون ريال، حتى قبيل إغلاق الجلسة.

الخسائر القاسية لسهم زين لم تبدأ اليوم، حيث تراجع السهم نحو 30% من سعره السوقي خلال عام، حيث كان يتداول في 7 مايو من العام الماضي عند مستوى 10.04 ريال.

وبالرغ من من تراجعات اليوم إلا أن سعر السهم تحسن بشكل كبير عن مستوياته في 7 نوفمبر الماضي، حيث كان يتداول عند مستوى 5.91 ريال.

انخفاض كبير للعملاء

وتراجع عدد عملاء زين بنحو 17%، في الربع الأول الى 8.4 مليون عميل.

وبلغت قيمة #الأرباح_التشغيلية لشركة زين في الربع الأول 143 مليون ريال، مقابل أرباح 273 مليون ريال، في الربع الأول من العام 2017، بتراجع 47.62%.

وجاءت الخسائر القاسية لشركة زين في الربع الأول لتصدم المساهمين، بعد تنفسهم الصعداء مع إعلان الشركة تحقيق أول أرباح في تاريخها بـ12 مليون ريال بنهاية عام 2017، مقارنة بخسائر 979 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

إلا أن "زين" بررت خسائر الربع الأول بانخفاض الإيرادات بمبلغ 233 مليون ريال، ويعود السبب الرئيسي إلى انخفاض تكلفة الربط البيني وحركة المكالمة الدولية.

إطفاء الخسائر

ولاستدراك الخسائر المتتالية للشركة أعلن مجلس إدارة شركة "زين" طلب تخفيض رأسمال الشركة من 5.8 مليار ريال إلى 3.6 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا في رأس المال نسبة ما يقارب 38%.

ومن المنتظر أن يخفض هذا الخيار الخسائر المتراكمة البالغة 2.22 مليار ريال.

عملية خفض رأس المال ستتم من خلال إلغاء 222 مليون سهم بحيث يتم إلغاء 38 سهما مقابل كل مئة سهم مملوك.

وسيكون تخفيض رأس المال في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس المال.

ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة القائمة أو عملياتها.