Bytecoin عملة مشفرة تخطف الأضواء وتقفز 171% في 24 ساعة

ربما يكون الصعود والهبوط المتكرر وغير المبرر أمرا طبيعيا ومتوقعا في أسواق #العملات_الرقمية، إلا أن هناك الكثير من التطورات المثيرة للاهتمام قد تجعل هذا الأمر غير منطقي تقريبا.

تحركات عملة Bytecoin خلال الـ24 ساعة الماضية ربما تعكس هذا الأمر بوضوح، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 171%، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتقفز القيمة السوقية لهذه العملة إلى نحو 3.42 مليار دولار، وذلك بالرغم من عودتها للهبوط تبدو فقط مسألة وقت.

وفي أسواق العملات، وكما يعرف المتابعون والمستثمرون في هذه الأسواق، فإنه على مر الأيام لا تخلو التداولات من زخم في سعر عملة ما من أية تبريرات منطقية على الإطلاق.

فـ "العملات الرقمية البديلة" أو ما يعرف بـ altcoins غير الهامة إلى حدٍ كبير، معرضة لانهيارات سعرية حتمية بعد الارتفاعات الكبيرة التي تحققها. وفي حالة سعر Bytecoin، فإنها شهدت ارتفاعات وانخفاضات متكررة، إلا أن القفزة السعرية التي حققتها خلال الـ24 ساعة الماضية ربما تكون قد سحبت سعر هذه العملة لمستوى جديد على الإطلاق.

ومع وصول سعر Bytecoin حاليا مع إلى 0.18602 دولار، يتعين على المستثمر أن يتساءل عما إذا كان يمكن أن يذهب سعر هذه العملة على نحو جاد لأعلى من ذلك بكثير.

وغالبا ما تشهد هذه #العملات أحجام تداول ضعيفة، حيث بلغت قيمة التداول عليها 82.7 مليون دولار.

ورغم الزخم والمكاسب الكبيرة التي حققتها هذه العملة بـ 171%، إلا أن توقع هبوط سعرها سريعا يبدو أمرا منطقيا جدا، خاصة أن المستثمرين الذين يفهمون طبيعة هذه الأسواق، فإنهم على المدى الطويل سيقومون بسحب أموالهم لاستثمارها في شيء آخر.