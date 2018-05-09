أسهم الطاقة تقود ارتفاعات أسواق أوروبا بعد قرار ترمب

تلقت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، دعماً من الأداء القوي لشركات #النفط، بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي الإيراني، مما عزز أسعار الخام.

وفي حين قدمت نتائج أعمال قوية بعض الدعم أيضاً، فإن أسهم الشركات المنكشفة على #إيران تراجعت لتفقد #إيرباص لصناعة الطائرات و"رينو" و"بيجو سيتروين" للسيارات ما بين 0.4 و1.7%.

وبحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، كان مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعاً نحو 0.2%، في حين ساعدت أسعار النفط المرتفعة "فايننشال تايمز 100" البريطاني الغني بأسهم شركات السلع الأولية ليزيد 0.4%.

وحقق قطاع النفط والغاز أكبر المكاسب حيث صعد مؤشره 1.5% إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مع ارتفاع أسعار الخام بعد قرار ترمب بشأن إيران، والذي يثير مخاطر اندلاع صراع جديد في الشرق الأوسط، ويلقي بظلال من الشك على إمدادات النفط العالمية.

وصعدت أسهم شركات النفط الكبرى "توتال" و"رويال داتش شل" و"إيني" ما بين 0.9% و2%.

وارتفع سهم "سيمنس" 4.2% بعد أن رفعت الشركة الصناعية الألمانية العملاقة توقعاتها لأرباح العام بأكمله، مما طغى على بواعث القلق بشأن انكشافها على إيران.