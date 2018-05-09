الليرة التركية تلامس مستوى منخفضا جديدا بعد قرار ترمب

سجلت #الليرة_التركية مستوى قياسيا منخفضا جديدا، مقابل الدولار اليوم الأربعاء، بعد أن سحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي_الإيراني مما زاد مخاوف المستثمرين الذين تتركز أنظارهم على قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم.



ولامست #الليرة 4.3519 في المعاملات الآسيوية ثم قلصت خسائرها لتسجل 4.3339 في الساعة 0435 بتوقيت غرينتش.

وفقدت العملة نحو 13% من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية منذ بداية العام.

وتسببت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 24 يونيو حزيران إلى حالة من عدم التيقن السياسي مما زاد الضغوط على الليرة.