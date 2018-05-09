5 أهداف لبرنامج تطوير القطاع المالي 2020 بالسعودية

يركز #برنامج_تطوير_القطاع_المالي 2020، في السعودية على تحقيق عدة مستهدفات مع اعتماده من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية #السعودية 2030.

وبحسب ما تم إعلانه فإن هذا البرنامج لديه 5 أهداف كبيرة يسعى لتحقيقها.

التنوع المالي

ســيعمل البرنامــج علــى بنــاء قطــاع متنــوع وشــامل يحفــز الابتــكار، ويوفــر الاحتياجــات التمويليــة لمجموعــة أوســع مــن الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة.

ومــن أجــل هــذا الهــدف، ســيفتح البرنامــج بــاب القطــاع أمــام الجهــات الفاعلــة الناشــئة فــي مجــال التقنيــة الماليــة، ويزيــل مــا قــد يعيــق نمــو شــركات التمويــل، ويتيــح التمويــل للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، ويزيــد حجــم الرهــون العقاريــة.

كمــا ســيعزز البرنامــج الوصــول إلــى التمويــل وسيحســن المنتجــات المعروضــة لزيــادة تلبيــة القطاعــات الاقتصاديــة.

الشمولية المالية

يُتوقع أن يتحســن القطــاع بشــكل ملحــوظ فــي تحقيــق الشــمولية المالية، وذلك عبــر مجالين، إذ يهــدف البرنامج إلــى زيــادة نســبة تملــك الحســابات المصرفيــة بيــن البالغيــن، وإلــى إحــداث تحــول نحو تمويل الأصــول الإنتاجية التمويلية، مثــل إقــراض المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والرهــون العقاريــة. وبنــاء على ذلك، سترتفع حصة تمويل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وحصــة الرهــون العقاريــة فــي التمويــل المصرفــي.

الاستقرار المالي

يهــدف البرنامــج إلــى الحفــاظ على الاســتقرار المالي. وســيضمن ذلك اســتدامة القطاع بشــكل عــام على المدى الطويل، واستمرار تمكينه للقطــاع المالي، ولتحقيــق هــذا الهــدف، صمم البرنامــج ليتوافق مــع المعاييــر الدوليــة للاســتقرار المالــي، بمــا فــي ذلــك متطلبــات بنــك التســويات الدوليــة والمنظمــة الدوليــة لهيئات الأوراق المالية.

التحول الرقمي

يساهم البرنامج فــي تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة للوصول إلــى مجتمــع غير نقــدي. وبناء على ذلك، سترتفع حصة العمليــات غيــر النقديــة، ما يوفــر تجربــة متميزة للعمــلاء ويحقق كفاءة تشــغيلية أعلى.

عمق القطاع المالي

سيعمل البرنامج على بناء قطاع متنوع وشامل يحفز الابتكار، ويوفــر الاحتياجــات التمويليــة لمجموعــة أوســع مــن الجهــات الفاعلة الاقتصادية. ومــن أجــل هــذا الهــدف، ســيفتح البرنامــج بــاب القطــاع أمــام الجهــات الفاعلــة الناشـئة فــي مجــال التقنيــة الماليــة، ويزيــل مــا قــد يعيــق نمــو شــركات التمويــل، ويتيــح التمويــل للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، ويزيــد حجــم الرهــون العقاريــة. كمــا ســيعزز البرنامــج الوصــول إلــى التمويــل وسيحســن المنتجــات المعروضــة لزيــادة تلبيــة القطاعـات الاقتصادية.