الأسهم الأوروبية تتراجع و"بي تي" يخسر 7%

هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وقادت أسهم #بي_تي التراجع بعد أن أعلنت شركة #الاتصالات_البريطانية نتائج مخيبة للآمال وخططا لتسريح آلاف الموظفين.

وتلقى القطاع المصرفي دعما من المكاسب التي حققها سهم رويال بنك أوف سكوتلند بعد صفقة بمليارات الدولارات لتسوية تحقيقات في الولايات المتحدة حول مبيعات سندات وكذلك من النتائج الجيدة التي أعلنها أوني كريديت أكبر بنك في إيطاليا.

ساعد ذلك على الحد من خسائر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي تراجع 0.1 %.

وهبطت أسهم بي.تي 6.7 %، بعد أن قالت الشركة إنها ستخفض عدد الوظائف بمقدار 13 ألف وظيفة، في أحدث محاولة من أكبر مجموعة اتصالات في بريطانيا للتعافي من فضيحة محاسبية وتقلص الأنشطة التجارية.

وقال تجار إن النتائج الأخيرة تظهر أن الإيرادات والتوزيعات دون التوقعات، بينما جاءت توقعات العام بالكامل مخيبة للآمال.

وارتفع سهم رويال بنك أوف سكوتلند 5.2 %، بعد أن وافق البنك على دفع 4.9 مليار دولار لتسوية تحقيقات أميركية في بيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري، وهو مبلغ أقل مما كان متوقعا.

وساعدت مكاسبه المؤشر فايننشال تايمز البريطاني على الارتفاع 0.1 %، متفوقا في أدائه على البورصات الأوروبية الأخرى قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية ببنك انجلترا المركزي المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.