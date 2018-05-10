موجة خسائر عنيفة تضرب البورصة المصرية.. متى تتوقف؟

واصلت #الأسهم_المصرية خسائرها العنيفة في تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد التراجعات الحادة التي شهدتها أمس الأربعاء، وسط توقعات باستمرار موجة الخسائر حتى ظهور محفزات محلية قوية، إضافة إلى هدوء التوترات التي تشهدها الساحة العربية والدولية.

وتمر #البورصة_المصرية بحركة تصحيح قوية بعد موجة كبيرة من الارتفاعات خلال الفترة الماضية، مع استمرار الضغوط مع المبيعات الكبيرة للمستثمرين المصريين.

ومنذ نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي وحتى تعاملات صباح الخميس، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 2.3% فاقداً نحو 22.8 مليار جنيه بعدما وصل إلى مستوى 968.1 مليار جنيه في تعاملات صباح اليوم، مقابل نحو 990.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 2.94% بعدما فقد نحو 525 نقطة متراجعاً من مستوى 17814 نقطة في إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي إلى مستوى 17289 نقطة في الوقت الحالي.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70" بنسبة 1.83% فاقداً نحو 16 نقطة بعدما تراجع من مستوى 873 نقطة في إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي إلى مستوى 857 نقطة في الوقت الحالي.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 2.68% فاقداً نحو 61 نقطة بعدما تراجع من مستوى 2270 نقطة في إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي ليسجل مستوى 2209 نقطة في الوقت الحالي.

وخلال الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس، بلغ حجم التداول نحو 61.4 مليون سهم، بقيمة 100.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 2.2 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 6.8 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 2.6 مليون جنيه و4.2 مليون جنيه على التوالي.

وهوى سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.32% عند سعر 89.11 جنيه، بقيمة تداول بلغت 5.3 مليون جنيه.

وغلب التراجع على الأسهم القيادية، وتصدر تلك التراجعات سهم "العربية للأسمنت" بنسبة 3.51%، يليه سهم "عامر غروب" بنسبة 2.86%، ثم سهم "أبوقير للأسمدة" بنسبة 2.02%.

في المقابل، تصدر سهم "أوراسكوم للاتصالات" الأسهم القيادية الصاعدة بنسبة 3.75%، تلاه سهم "القلعة" بنسبة 0.74%، ثم سهم "سوديك" بنسبة 0.42%.