هبوط حاد للاسترليني بعد قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة

هبط #الجنيه_الاسترليني بشكل حاد اليوم الخميس مسجلا أدنى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار الأميركي، بعد أن أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة مستقرة، مثلما كان متوقعا، لكنه خفض توقعاته للنمو والتضخم للعام الحالي والعام القادم.



وانخفض الإسترليني أيضا بما يصل إلى 1 % مقابل اليورو، مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد في أسبوعين.



وقلصت الأسواق توقعاتها لزيادة في #أسعار_الفائدة_البريطانية في 2018 عقب بيانات اقتصادية جاءت أسوأ من المتوقع.



وأظهرت البيانات أن الناتج الصناعي في المملكة المتحدة زاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في مارس آذار في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى نمو قدره 0.2 بالمئة.



وقبيل إعلان البنك المركزي عن قراره إبقاء الفائدة بدون تغيير، كان الاسترليني مرتفعا بما يصل إلى 0.4 بالمئة عند 1.3618 دولار.

لكن بعد إعلان القرار هبطت العملة البريطانية بما يصل إلى 0.5 بالمئة إلى 1.3474 دولار وهو أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.

وضعفت أيضا أمام اليورو الذي صعد واحدا بالمئة إلى 88.35 بنس.