أسهم أوروبا تتجه إلى أطول موجة مكاسب في 3 سنوات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، واتجهت لتسجيل أطول موجة مكاسب في أكثر من ثلاث سنوات، حيث خطف إبرام الصفقات الأضواء من الأسبوع الحافل بالنتائج في نهايته.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% متجها إلى تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول موجة مكاسب منذ مارس/آذار 2015.

ولم يسجل المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 البريطاني تغيرا يذكر من حيث النسبة المئوية.

وبينما يقترب موسم إعلان نتائج الربع الأول في أوروبا من نهايته، تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات الأفضل أداء بعد ارتفاع أسهم أرسيلور ميتال 3.6%.

وحققت أكبر شركة لإنتاج المعادن في العالم أرباحا فاقت التوقعات وأعطت نظرة متفائلة لعام 2018.