الذهب يتراجع لكنه يتجه لأول مكسب أسبوعي في 4 أسابيع

هبطت #أسعار_الذهب اليوم الجمعة مع #ارتفاع_الدولار قليلاً، بينما تجاهل المستثمرون الاتساع المحتمل للصراع في الشرق الأوسط.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1318.85 دولار للأونصة، بعد أن كان ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نهاية أبريل نيسان عند 1322.76 دولار في الجلسة السابقة.



بيد أن المعدن ما زال على مسار تسجيل أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.



ونزل #المعدن_الأصفر في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في يونيو حزيران نحو 0.2% إلى 1319.10 دولار للأونصة.



وارتفع مؤشر الدولار قليلا اليوم الجمعة، لكنه ما زال دون أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الأربعاء.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت #الفضة 0.1% إلى 16.70 دولار للأونصة، بعدما كانت سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 16.75 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.



وهبط البلاتين 0.2% إلى 921.90 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 أبريل نيسان عند 927.20 دولار للأونصة يوم الخميس.



وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 992.97 دولار للأونصة بعدما كان قد سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1002.10 دولار للأونصة في الجلسة السابق.