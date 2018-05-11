بورصة مصر تسجل أسوأ أداء في عامين بعد 8 جلسات دامية

تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة وعنيفة خلال 8 جلسات منذ بداية مايو الجاري، وهوى مؤشرها الرئيسي ليقترب من مستوى 17 ألف نقطة.

وتجاوزت خسائر الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية خلال الجلسات الماضية، وتحديداً منذ بداية الشهر الجاري، ما ربحته الأسهم خلال شهر أبريل الماضي الذي ربحت فيه نحو 32 مليار جنيه، مسجلة أكبر خسائر أسبوعية منذ منتصف العام قبل الماضي.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة منذ بداية الشهر الجاري وعلى مدار الجلسات الثماني الماضية بنسبة 4.37%، فاقداً نحو 44 مليار جنيه بعدما وصل إلى مستوى 962 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس، مقابل نحو 1006 مليارات جنيه في إغلاق تعاملات شهر أبريل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 6.23% بعدما فقد نحو 1140 نقطة متراجعاً من مستوى 18295 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى مستوى 17155 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات أمس الخميس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70" بنسبة 2.73% فاقداً نحو 24 نقطة بعدما انخفض من مستوى 877 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى مستوى 853 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وهوى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 4.81% فاقداً نحو 111 نقطة بعدما تراجع من مستوى 2306 نقاط في إغلاق تعاملات الشهر الماضي ليسجل مستوى 2195 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

تراجع المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع بنسبة 3.8%، فاقدا نحو 677 نقطة. وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر خلال تعاملات الأسبوع، نحو 1.04 مليار سهم، بقيمة 4.5 مليار جنيه.

وتراجع سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 5.69% عند مستوى 87.78 جنيه، بقيمة تداول إجمالية 274.3 مليون جنيه، وبحجم تداولات وصل إلى 3.06 مليون سهم.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 2.86%، عند مستوى 853 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 4.24% عند 2192 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء خلال تعاملات الأسبوع بصافي 482.9 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين نحو البيع بقيمة 297.2 مليون جنيه و185.6 مليون جنيه على التوالي.