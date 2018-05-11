كارني: من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة بنهاية 2018

قال مارك كارني #محافظ_بنك_إنجلترا، أمس الخميس، إن #أسعار_الفائدة_البريطانية من المرجح أن ترتفع بحلول نهاية العام الحالي.



جاءت تعليقات كارني بعد قليل من قرار البنك المركزي البريطاني إبقاء تكاليف الاقتراض بدون تغيير.



وقال كارني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "من المرجح أنه على مدار العام المقبل فإن أسعار الفائدة سترتفع، على الأرجح بحلول نهاية العام. ذلك هو الشيء الأكثر ترجيحا أن يحدث".



وقال "إذا تباطأ الاقتصاد... عندئذ فإننا سنعدل السياسة".



وفي وقت سابق اليوم أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة بدون تغيير، وقال إن نمواً ضعيفاً في الربع الأول من 2018 من المرجح أن يكون مؤقتاً، لكنه يريد أن يتأكد من أن نمو الاقتصاد سيتسارع في الأشهر المقبلة قبل أن يرفع تكاليف الاقتراض.



وهبط الجنيه الإسترليني بشكل حاد عقب الإعلان الذي صدر عن بنك إنجلترا لكنه قلص خسائره بعد تعليقات كارني.