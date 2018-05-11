أرباح قوية للشركات تصعد بنيكاي لأعلى مستوى بـ3 أشهر

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، اليوم الجمعة، بدعم من بيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة حدت من المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، فضلاً عن نتائج أرباح جيدة لعدد من الشركات.



وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 1.16% إلى 22758.48 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ الخامس من فبراير شباط عند 22769.16 نقطة. وزاد المؤشر 1.3% منذ بداية الأسبوع.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98% إلى 1794.96 نقطة.



وارتفعت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق بعد أن صعدت أسهم الشركات النظيرة في الولايات المتحدة بقيادة أبل. وزاد سهم طوكيو إلكترون 2.5% بينما زاد سهم أدفانتست كورب 0.9% وموراتا 4.6%.



وربح سهم سوزوكي موتور 9% بعد أن قفزت أرباح الشركة التشغيلية 40.3% إلى 374.2 مليار ين، ما يعادل 3.42 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس آذار، وهو ما يفوق توقعات المحللين.



وارتفع سهم باناسونيك 4.9% بعد زيادة صافي ربح الشركة 58% في السنة المنتهية في مارس إلى 236.04 مليار ين.