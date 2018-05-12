الأرجنتين تضخ مليار دولار بعد هبوط عملتها لأدنى مستوى

قال متعاملون إن البنك المركزي في الأرجنتين باع حوالي مليار دولار في سوق النقد الأجنبي مع هبوط العملة المحلية (البيزو) 2.74 بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 23.35 مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من محادثات تهدف لتأمين اتفاق بشأن تمويل من صندوق النقد الدولي.

وبدأت الأرجنتين محادثات مع صندوق النقد في وقت سابق هذا الأسبوع بعد هبوط سريع في قيمة البيزو دفع البنك المركزي إلى بيع احتياطيات ورفع أسعار الفائدة إلى 40 بالمئة في مسعى لاحتواء واحد من أعلى معدلات التضخم في العالم ووقف هبوط العملة.

وهوى البيزو إلى مستوى قياسي منخفض أثناء التعاملات عند 24.50 مقابل الدولار مع تحول المستثمرين إلى الأصول المقومة بالعملة الأميركية.

وينهي البيزو الأسبوع منخفضا 6.30 بالمئة موسعا خسائره في الأحد عشر يوما الأولى من مايو أيار إلى 12.03 في المئة.