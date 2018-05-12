زلزال خسائر يكبد العملات الرقمية 88 مليار دولار بأسبوع

مجدداً، عادت #العملات_الرقمية إلى النزيف والخسائر الحادة، وتكبدت خلال جلسات الأسبوع نحو 88.4 مليار دولار مع استمرار موجة بيع عنيفة من قبل المستثمرين، والتصريحات السلبية التي أطلقها مشاهير الاقتصاد خلال الأيام الماضية حول سوق العملات الرقمية.

وتراجعت #القيمة_السوقية للعملات الرقمية بعد توالي انتقادات المستثمرين الأسطوريين وارين بافيت، وتشارلي مونجر، وآخرهم بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، الذي أبدى استعداده لبيع "بيتكوين" على المكشوف إذا استطاع.

ومنذ تعاملات الأحد الماضي وحتى تعاملات صباح اليوم، خسرت #العملات الرقمية نحو 88.4 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 19.18% بعدما هوت من مستوى 460.7 مليار دولار إلى مستوى 372.3 مليار دولار في تعاملات صباح السبت.

وهوى سعر عملة #بيتكوين التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية بنسبة 14.48 إلى مستوى 8339 دولارا، مقابل نحو 9751 دولارا في تعاملات الأحد الماضي فاقدة نحو 1412 دولارا.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 14.48% خاسرة نحو 23.9 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 165.9 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 142 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، لتستحوذ بذلك على نحو 27% من إجمالي خسائر سوق العملات الرقمية في أسبوع.

وتراجعت عملة #إيثريوم بنسبة 19.13% إلى 651 دولارا مقابل نحو 805 دولارات في تعاملات الأحد الماضي خاسرة نحو 154 دولارا.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 79.9 مليار دولار إلى مستوى 64.7 مليار دولار فاقدة نحو 15.2 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 19.02%.

وانخفضت عملة #ربيل بنسبة 25.84% متراجعة من مستوى 0.89 دولار إلى مستوى 0.66 دولار خاسرة نحو 0.23 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 25.78% خاسرة نحو 9 مليارات دولار بعدما هوت من مستوى 34.9 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 25.9 مليار دولار في تعاملات صباح السبت.

وحققت عملة "بيتكوين كاش" خسائر بنسبة 25.36% بعدما تراجعت إلى مستوى 1315 دولارا مقابل نحو 1762 دولارا خاسرة نحو 447 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 25.2% فاقدة نحو 7.6 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 30.1 مليار دولار إلى مستوى 22.5 مليار دولار.

وخسرت عملة "ليتكوين" بنسبة 23.42% إلى مستوى 134 دولارا مقابل نحو 175 دولارا فاقدة نحو 41 دولارا، وبلغت خسائرها الإجمالية نحو 2.3 مليار دولار متراجعة بنسبة 23.46% بعدما هوت من مستوى 9.8 مليار دولار إلى نحو 7.5 مليار دولار.

وهوت عملة "أي.أو.إس" بنسبة 23% فاقدة نحو 3.97 دولار بعدما نزلت من مستوى 17.26 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 13.29 دولار صباح السبت.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 23.46% خاسرة نحو 3.1 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 14.4 مليار دولار إلى نحو 11.3 مليار دولار.