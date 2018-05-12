"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لمصر

رفعت وكالة التصنيف الائتماني #ستاندرد_آند_بورز تصنيف #مصر بدرجة واحدة وسط توقعات اقتصادية أقوى وتراجع التضخم.

ورفعت الوكالة تصنيف #الدين_السيادي لمصر من درجة ناقص "ب" إلى "ب"، وهي لا تزال أقل من درجة الاستثمار لكنها تقدم إيجابي.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى تحسن الاقتصاد وتوقع بلوغ معدل النمو 5,4 بالمئة في السنوات الأربع المقبلة، ما يعكس "انتعاشا على نطاق أوسع وابتعاداً طفيفاً عن الاستهلاك" نحو المزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات.

وتراجع تضخم أسعار #السلع_الاستهلاكية إلى 13,3 بالمئة على أساس سنوي في مارس، وهو أدنى معدل في سنتين تقريبا، بحسب الوكالة.

غير أن التصنيف الائتماني لمصر لا يزال مقيدا بعجز مالي وخارجي ضخم ودين عام مرتفع ومداخيل متدنية.

وقال بيان الوكالة إن #تصنيف_مصر يمكن أن يتحسن في حال تخطى النمو التوقعات وانحسرت الحاجة الى التمويل الخارجي وأدت الإصلاحات إلى خفض الدين.

لكن الضغوط السلبية على التصنيف يمكن أن تأتي من ارتفاع غير متوقع للدين أو إذا "تدهور الوضع الأمني مما يعرقل الانتعاش في الاستثمارات والسياحة" بحسب الوكالة.