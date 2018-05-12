لماذا تقفز العملة السويدية بسرعة بأسواق العملات؟

تراجع الدولار لثالث جلسة على التوالي أمام سلة من العملات مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد الصعود الأخير للعملة الأميركية الذي أثاره اتساع فارق أسعار الفائدة لصالح الولايات المتحدة وعلامات على فتور النمو في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.

وواصلت الكرونة السويدية صعودها مع تزايد التوقعات بأن يمضي البنك المركزي السويدي قدما في رفع أسعار الفائدة على الرغم من مخاوف من ضعف التضخم.

وارتفع اليورو لثاني جلسة مع تراجع العملة الخضراء من أعلى مستوى لها هذا العام والذي سجلته في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن العملة الأوروبية تنهي الأسبوع على رابع خسارة أسبوعية على التوالي مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.09 بالمئة إلى 92.568 في نهاية جلسة التداول، منهيا الأسبوع على خسارة ضئيلة قدرها 0.04 بالمئة في أعقاب ثلاثة أسابيع من المكاسب.

وصعد اليورو 0.3 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 1.1946 دولار. وأمام العملة اليابانية صعد اليورو 0.2 بالمئة إلى 130.55 ين.

وينهي اليورو الأسبوع منخفضا 0.1 بالمئة أمام الدولار ومرتفعا حوالي 0.05 بالمئة مقابل الين.

وصعدت العملة السويدية 0.6 بالمئة إلى 9.5941 كرونة مقابل الدولار. ووفقا لبيانات رويترز، سجلت الكرونة أكبر أسبوع من المكاسب مقابل العملة الأميركية منذ أواخر يونيو/حزيران 2017 وثاني أكبر زيادة أسبوعية أمام اليورو منذ فبراير/شباط 2010.