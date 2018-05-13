تخوف في البورصة الكويتية من تأخر إفصاح 116 شركة

بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للربع الأول من هذه السنة في سوق الكويت 59 شركة فقط، وذلك من أصل 175 شركة مدرجة في السوق، بحسب رصد لشركة بيان للاستثمار.

ويأتي ذلك في وقت تنتهي فيه المهلة القانونية للإفصاح منتصف الشهر الجاري؛ أي الثلاثاء المقبل.

ويتخوف المستثمرون في البورصة الكويتية من احتمال عدم تمكن بعض الشركات من الإفصاح عن تلك النتائج قبل انتهاء فترة الإفصاح، مما سيعرضها للتوقف.

وفِي الغالب تتأخر الشركات الكويتية عن الإفصاح، لكن العدد لا يصل إلى 116 شركة، في ظاهرة جديدة على السوق الكويتية التي تعاني منذ سنوات من ضعف السيولة المتداولة حيث لم تتجاوز متوسط الـ10 مليون دينار رغم ارتفاعات النفط الأخيرة.

وكانت الشركات المعلنة وعددها 59 شركة بينها البنوك، قد حققت أرباحاً صافية تقدر بـ409.16 مليون دينار كويتي في الربع الأول من هذه السنة، بارتفاع نسبته 7.14% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي.