"فيسبوك" تخطط لإطلاق عملة رقمية خاصة بها

تعتزم شركة #فيسبوك إطلاق عملة رقمية مشفرة خاصة بها لتسهيل الدفع في عمليات البيع والشراء عبر منصتها لأكثر من ملياري مستخدم، مقتحمة بذلك مجال العملات الرقمية الشائع استخدامها في الوقت الحالي، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Cheddar.

وفي الوقت الحالي لا توجد الكثير من التفاصيل عن المشروع، إلا أن مصدرًا مسؤولًا من داخل فيسبوك أبلغ موقع Cheddar بأن "الشركة جادة للغاية بشأن إطلاق عملة رقمية خاصة بها"، وما يؤكد ذلك إعلانها الأسبوع الماضي عن تكوين فريق جديد لاستكشاف أفضل السبل للاستفادة من تكنولوجيا #البلوك_تشين، بحسب ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

يُذكر أنه قبل عام تقريباً بدأت شركة "فيسبوك" في دراسة نظام التشفير المعتمد على تكنولوجيا "البلوك تشين" عندما بدأت عضو فريق تطوير الشركة مورغان بيلر بالنظر في كيفية استخدام المنصة الاجتماعية لهذه التكنولوجيا الناشئة، لدعم عمليات الدفع بالعملات المشفرة مثل #بيتكوين و #إيثريوم.

وكانت "فيسبوك" أعلنت الأسبوع الماضي عن تولي نائب الرئيس المسؤول عن تطبيق "مسنجر" ديفيد ماركوس، قيادة فريق جديد لاستكشاف أفضل السبل للاستفادة من تقنية "البلوك تشين" لتسهيل المعاملات المالية بين مستخدمي تطبيق "مسنجر".

وقبل انضمامه لـ"فيسبوك" شغل ماركوس منصب الرئيس التنفيذي لشركة PayPal، كما أنه أحد المستثمرين الأوائل في العملة الرقمية "بيتكوين"، وفي شهر ديسمبر الماضي انضم إلى مجلس إدارة شركة Coinbase، وهي واحدة من أكبر منصات تبادل العملات الرقمية في العالم.

وخلال مقابلة له في فبراير الماضي، قال ماركوس إن "فيسبوك لم يكن لديه خطط لدمج العملات الرقمية في تطبيقاته في وقت قريب"، مضيفًا أن "طرق الدفع التي تستخدم التشفير في الوقت الحالي مكلفة وبطيئة للغاية".

وأعلن مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ في يناير الماضي عن عزم "فيسبوك" للتعمق أكثر ودراسة الجوانب الإيجابية والسلبية للتقنيات الجديدة مثل العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrency. وستحتاج شركة "فيسبوك" على الأرجح إلى إجراء عمليات استحواذ في مجال تكنولوجيا "البلوك تشين" والعملات الرقمية لتطوير عملة رقمية خاصة بها، كما قال أحد الأشخاص الذين على دراية بالمشروع.

يشار إلى أنه في العام 2009 دخلت المنصة الاجتماعية مجال العملة الرقمية الافتراضية حين أصدرت Facebook Credits، والتي يمكن استخدامها لشراء السلع الافتراضية داخل الألعاب مثل Farmville. لكن هذه الميزة لم تكتسب انتشارًا واسعًا وتم إغلاقها بعد ذلك بعامين.