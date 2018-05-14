مشاكل الاقتصاد تفاقم خسائر الليرة التركية لمستوى تاريخي

تراجعت #الليرة_التركية مقابل الدولار اليوم الاثنين لتتضرر مرة أخرى من قلق المستثمرين بشأن قدرة #البنك_المركزي_التركي على كبح معدل تضخم في خانة العشرات، وبعد أن أظهرت البيانات عجزاً في ميزان المعاملات الجارية أكبر من المتوقع في مارس.



ونزلت الليرة 12% هذا العام تحت ضغط شكوك المستثمرين بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيلبي توقعات السوق لسياسة نقدية أكثر تشدداً إلى جانب حالة عدم التيقن السياسي قبل انتخابات مبكرة في 24 يونيو حزيران.

وارتفعت الليرة إلى 4.3270 مقابل العملة الأميركية انخفاضاً من 4.0388 يوم الجمعة، ولكن أعلى من المستوى المنخفض المسجل في الصباح المبكر عند 4.3502. وفي الأسبوع الماضي سجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 4.3780.



وأثار عجز ميزان المعاملات الجارية قلق المستثمرين بشكل كبير لكن السوق لم تبدِ رد فعل يذكر على اتساعه إلى 4.812 مليار دولار في مارس آذار من 4.5 مليار قبل شهر متجاوزا توقعات عند 4.125 مليار.