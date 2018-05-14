صفقات خاصة تهيمن على سوق السعودية..فهل ستتغير الملكيات؟

تهيمن الصفقات الخاصة على #سوق_الأسهم_السعودية اليوم، بعدما تم تنفيذ 9 صفقات متفاوض عليها على 3 بنوك سعودية هي: الرياض، الراجحي والأهلي التجاري، بقيمة 1.2 مليار ريال.

انعكست هذه الصفقات إيجاباً على مؤشر السوق السعودي الذي أنهى الجلسة عند أعلى مستويات خلال تداولات اليوم، محققا مكاسب بنحو 0.59% إلى 8,070.69 ، في حين تجاوزت قيم التداولات الـ5.5 مليار ريال بسبب هذه الصفقات.

وبينما تترقب السوق ما إذا كان سيحدث تغيير في الملكيات على أسهم هذه المصارف بعد تنفيذ هذه الصفقات الخاصة، سيطر الضوء الأخضر على مؤشر قطاع المصارف الذي ارتفع بنحو 1% إلى 6,727.15 نقطة عند الإغلاق.

ولكن كيف توزعت هذه الصفقات؟

- 4 صفقات على #مصرف_الراجحي كل منها بقيمة 220 مليون ريال، نفذت على سعر 73.8 ريال للسهم.

وتفاعل سهم المصرف إيجابا مع هذه الأخبار، مسجلا مكاسب بنحو 1.34%.

- صفقة واحدة على #بنك_الرياض بقيمة 250 مليون ريال، نفذت بسعر 14 ريالا للسهم.

وسجل سهم بنك "الرياض" ارتفاعا بنحو 0.42%.

- 4 صفقات على الأهلي التجاري، بقيمة 9 ملايين ريال لكل صفقة، نفذت على سعر 61.5 ريال للسهم.

وحقق سهم بنك "الأهلي التجاري" بعد تنفيذ هذه الصفقات مكاسب بنحو 0.66%.