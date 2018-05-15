الذهب يستقر وسط دولار مرتفع بفعل توقعات الفائدة

تحرك #الذهب داخل نطاق ضيق في المعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بالطلب عليه كملاذ آمن، لكن دون أن يستطيع الصعود بسبب ارتفاع #الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

واستقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1311.51 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش. لكن عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم يونيو انخفضت 0.5% إلى 1311.30 دولار للأوقية.

وقال محللو "ايه.ان.زد" في مذكرة، إن التوترات المتصاعدة في غزة شجعت على بعض عمليات شراء الذهب كملاذ آمن في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 16.47 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين دون تغير عند 905.24 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم نحو 2% إلى 976.97 دولار للأوقية، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 964 دولاراً.