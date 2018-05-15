اليورو يتراجع لأدنى مستوى في 4 أشهر مع صعود الدولار

ظل #اليورو قابعاً قرب أدنى مستوى له في أربعة أشهر، اليوم الثلاثاء، بعد نمو اقتصاد ألمانيا بوتيرة أضعف من المتوقع، وارتفاع عوائد السندات الأميركية الذي ساعد الدولار على التعافي بعد توقف موجة صعوده.

وساهمت قوة الدولار في اقترابه من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر أمام الين، بينما جرى تداول عملات رئيسية أخرى في نطاقات ضيقة قبل نشر نتائج مسح المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ومبيعات التجزئة الأميركية.

وكانت موجة صعود الدولار، التي عوضت فيها العملة الأميركية معظم خسائرها في 2018، توقفت الأسبوع الماضي عقب نشر بيانات مخيبة للآمال عن التضخم الأميركي.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1932 دولار، لكنه يظل دون مستواه المرتفع البالغ 1.1996 دولار الذي سجله أمس الاثنين، والذي كان أعلى مستوى للعملة الأوروبية الموحدة منذ الثالث من مايو.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنحو 0.1% إلى 92.646، صعوداً من 92.243 يوم الاثنين، والذي كان أدنى مستوى له منذ الثاني من مايو.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى نحو 3.02% بعدما صعدت نقطتي أساس يوم الاثنين، مما ساهم في دعم الدولار.

وزادت الكرونة النرويجية 0.3% أمام اليورو إلى 9.56 كرونة لليورو، بعد نشر بيانات اقتصادية فصلية قوية زادت توقعات رفع الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

ونزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار عند 4.3990 ليرة للدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 13%، بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية التي تجرى الشهر المقبل.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار مع إقبال المتعاملين على تقليص مراكزهم في العملة البريطانية، قبل نشر بيانات مهمة عن نمو الأجور وسوق العمل في المملكة المتحدة.

ونزل الإسترليني 0.2% إلى 1.3529 دولار، بينما هبط أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 88.12 بنس لليورو.