بورصة مصر تخسر نصف مكاسب 2017 في 11 جلسة فقط

عمقت #البورصة_المصرية من خسائرها منذ بداية شهر مايو الجاري، ليبلغ إجمالي الخسائر خلال 11 جلسة فقط نصف المكاسب التي حققها المؤشر الرئيسي في جلسات العام 2017.

وسيطر الاتجاه البيعي على أداء جميع المتعاملين خاصة المصريين، في إطار عمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية حققتها المؤشرات منذ بداية العام الجاري، فيما فشلت المشتريات العربية والأجنبية في وقف نزيف الخسائر، مع استمرار غياب المحفزات وعدم وضوح الرؤية، وسيطرة القلق والترقب على المستثمرين خاصة خلال الجلسات الماضية التي شهدت غالباً موجة بيع وتخارج قوية من أسواق المال استعداداً لشهر رمضان المبارك.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة منذ بداية الشهر الجاري وعلى مدار الجلسات الـ 11 الماضية بنسبة 5.39%، فاقداً نحو 54.3 مليار جنيه بعدما وصل إلى مستوى 951.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الاثنين، مقابل نحو 1006 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر أبريل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 7.16%، بعدما فقد نحو 1311 نقطة متراجعاً من مستوى 18295 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى مستوى 16984 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات أمس الاثنين.

وبذلك يبلغ إجمالي خسائر المؤشر الرئيسي ما يوازي نصف مكاسبه خلال جلسات 2017، والتي قفز خلالها مضيفاً نحو 2685 نقطة، لكنه خسر نحو 1311 نقطة في 11 جلسة فقط.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70" بنسبة 3.42%، فاقداً نحو 30 نقطة بعدما انخفض من مستوى 877 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى مستوى 847 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الاثنين.

وهوى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 5.2% فاقداً نحو 120 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 2306 نقاط في إغلاق تعاملات الشهر الماضي ليسجل مستوى 2186 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وعلى صعيد جلسة أمس الاثنين، تراجعت جميع المؤشرات بضغط مبيعات المستثمرين المصريين. وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.16% إلى مستوى 16984 نقطة مسجلاً أدنى مستوى في شهرين تقريباً.

وهبط المؤشر السبعيني بنسبة 0.89% إلى مستوى 847 نقطة، كما تراجع المؤشر المئوي بنسبة 0.59% عند مستوى 2186 نقطة.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 265.29 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.45 مليار جنيه، عبر تنفيذ نحو 29.22 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي 170.8 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي 160.03 مليون جنيه و10.8 مليون جنيه على التوالي.