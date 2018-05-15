وقف التداول على البنك الأول وساب..واندماج يلوح في الأفق

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، تعليق تداول سهمي #البنك_الأول و #البنك_السعودي_البريطاني "ساب" في السوق، وذلك بناءً على طلب البنكين وفقاً لأحكام قواعد الإدراج، وتمهيداً للإعلان عن حدث مهم يتوقع أن يكون صفقة اندماج بين المصرفين، على أن يُعاد تداول سهم البنك الأول حين الإعلان عن الحدث، بينما يعاد تدوال سهم بنك ساب يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2018.

وتوقع حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات، في مقابلة مع "العربية" أن تكون حصة ملّاك "البنك الأول" في الكيان الجديد بين 35% و37% في حين تكون الحصة الباقية لملاك "ساب".

وتحدث الرقيب، عن تقديرات تشير إلى خفض مهم للتكاليف التشغيلية في حال الاندماج، وبالتالي سيكون هناك انعكاس في زيادة الأرباح بشكل مؤثر بشكل إيجابي على الربحية، ورفع القيمة السوقية لأسهم الكيان الجديد.

واعتبر أن عملية الاندماج ستحفز المستثمر الأجنبي في رأسمال البنكين على البقاء بسبب الإرتفاع المتوقع في الربحية.

وافترض أن يخفض المصرفين عبر الإندماج نحو 20% من المصاريف التشغيلية والتي بلغت لكليهما نحو 1.3 مليار ريال في الربع الأول، وبالتالي فإن هذا الخفض سيحقق تخفيض للتكاليف التشغيلية بحوالي 250 مليون ريال فصلياً أو مليار ريال سنويا، وسيدفع الزيادة في الأرباح لتصل بالربح السنوي للكيان الجديد بعد دمج البنكين إلى حوالي 6 مليارات ريال.

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وكانت مصادر في القطاع المالي قد أعلنت في يناير الماضي أن خطة الاندماج بين بنكي الأول و" #ساب" مستمرة على الرغم من تأخرها موضحة أن أسباب تعثر المفاوضات يعود لتقييم المساهمين لأي تأثير محتمل من حملة مكافحة الفساد، بالإضافة للبيئة التنظيمية لعمليات الاستحواذ على البنوك في السعودية.

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وأعلن بنكا "الأول" وبنك "ساب" في أبريل الماضي أنهما دخلا في مناقشات مبدئية لدراسة اندماجهما.

وكان "بنك ساب" قد فوض "غولدمان ساكس" لتقديم المشورة حول الاندماج فيما فوض "البنك الأول" "جي بي مورغان" بالقيام بنفس المهمة.

يشار إلى أن بنك ساب سجل موجودات تقارب 188 مليار ريال، بالإضافة لمحفظة قروض قيمتها الإجمالية تقف عند 117 مليار ريال وودائع بحدود 143 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2017.

أما البنك الأول يمتاز بموجودات أقل من موجودات بنك ساب تقارب 100 مليار ريال و محفظة قروض بـ 63 مليار ريال وودائع 78 مليار ريال.