أسعار الذهب تتعافى بعد بلوغها أدنى مستوى في 2018

تعافت أسعار #الذهب بعض الشيء، اليوم الأربعاء، بفعل تغطية مراكز مدينة بعد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها هذا العام في الجلسة السابقة، جراء صعود عوائد السندات الأميركية وارتفاع الدولار.

وفي الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1294.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن فقد 1.7% وسجل أدنى مستوياته للعام الحالي عند 1288.31 دولار في الجلسة السابق. وكان ذلك أيضا أقل سعر للمعدن الأصفر منذ 28 ديسمبر.

وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم يونيو 0.3% إلى 1293.60 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني: "ارتفاع عوائد السندات الأميركية وصعود الدولار كانا عاملين وراء تراجع الذهب عن مستوى 1300 دولار. التحسن الطفيف ينبئ بأن المستثمرين ربما عمدوا إلى بعض الشراء الانتهازي".

وزادت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 16.30 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت نحو 1.6% أمس الثلاثاء، في أكبر خسارة لها بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 23 أبريل.

وصعد البلاتين 0.4% إلى 897 دولارا للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 981.72 دولار للأوقية، بعدما تكبد في الجلسة السابقة أكبر خسارة بالنسبة المئوية ليوم واحد في أسبوعين وبلغت 1.3%.