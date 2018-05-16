عوائد السندات تقرب الدولار من أعلى سعر في 5 أشهر

تماسك #الدولار قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر، اليوم الأربعاء، بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، في حين تجاهل #اليورو تقارير بشأن احتمال أن تطلب حكومة إيطالية قيد التشكل إعفاءً من الدين من البنك المركزي الأوروبي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قوته مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 93.240، بعد أن صعد إلى 93.457 خلال الليل، وهو أعلى مستوياته منذ 22 ديسمبر. وانخفض المؤشر 0.03% بالمقارنة مع مستواه أمس الثلاثاء.

وترتفع العملة الأميركية منذ منتصف أبريل، وقد عوضت معظم الخسائر التي تكبدتها في 2018، بعد إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية الأميركية بالمقارنة مع دول أخرى.

وزاد اليورو 0.1% إلى 1.1853 دولار بعد أن لامس 1.1815 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر.

وبدا أن العملة الموحدة لم تتأثر بتقرير نُشر الليلة الماضية بأن حركة "5-نجوم" وحزب الرابطة اليميني المتطرف، يعتزمان مطالبة البنك المركزي الأوروبي بإسقاط ديون إيطالية بقيمة 250 مليار يورو (296 مليار دولار).

وواصل الفرنك السويسري مكاسبه مقابل اليورو اليوم، وارتفع 0.2% إلى 1.1838 فرنك لليورو.

وزاد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7493 دولار أميركي، بعد أن انخفض 0.7% في تعاملات الليلة الماضية.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلاً إلى 1.3501 دولار، بعد أن هبط إلى 1.3452 دولار، أمس الثلاثاء، وهو أقل مستوياته منذ 29 ديسمبر.