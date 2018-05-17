"نيكاي" يرتفع بدعم من أسهم المال والتكنولوجيا

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، بعد صعود نظيرتها الأميركية الليلة الماضية، مع ارتفاع أسهم الشركات المالية بفعل زيادة في عائد السندات الأميركية، بينما استقطبت أسهم شركات التكنولوجيا المشترين إثر تراجع الين.

وأغلق مؤشر #نيكاي القياسي مرتفعا 0.5% عند 22838.37 نقطة.

وكانت المؤشرات الأميركية أغلقت مرتفعة مع صعود أسهم الشركات الصغيرة، حتى بعد زيادة عائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوى في نحو سبع سنوات، مما ينبئ بمزيد من المنافسة للأسهم، ويشير إلى قلق المستثمرين بشأن السياسات العالمية.

وصعدت أسهم البنوك وشركات التأمين اليابانية التي تستثمر في المنتجات عالية العائد مثل السندات الأجنبية. وارتفعت أسهم مجموعة "ميتسوبيشي يو.اف.جيه" المالية 1.2% ومجموعة "سوميتومو ميتسوي" المالية 1.4%، في حين قفز سهم "تي اند دي" القابضة 2.1%.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 3.10% أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ يوليو 2011.

وقال ماساشي أودا المدير العام لقسم الاستثمار الاستراتيجي في صندوق "سوميتومو ميتسوي" لإدارة الأصول: "المستثمرون ما زالوا قلقين بشأن ارتفاع العوائد الأميركية. لكن ما دامت الزيادة تدريجية فمن المرجح أن تتحملها السوق".

وتدعمت أسهم كبار المصدرين مثل شركات التكنولوجيا بانخفاض الين. وزاد سهم "أدفانتست" 1.6%، وكيوسيرا 1.3%، وسومكو 2.2%.

وصعد مؤشر #توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 1808.37 نقطة.