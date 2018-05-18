"إي أو إس" تسحب البساط من "بيتكوين" وتتصدر الخسائر

تواصل #العملات_الرقمية خسائرها العنيفة منذ بداية الشهر الجاري وحتى تعاملات صباح اليوم، وتكبدت جميع العملات خسائر ما بين حادة وعنيفة تراوحت ما بين 2 و40%.

وبلغت جملة الخسائر السوقية منذ بداية الشهر الجاري وحتى تعاملات صباح اليوم نحو 68.3 مليار دولار، كان نصيب #بيتكوين التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في #سوق_العملات_الرقمية نحو 22.4 مليار دولار بنسبة 32.79% من إجمالي الخسائر.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، تصدرت عملة "إي أو إس" قائمة العملات التي حققت خسائر كبيرة خلال جلسات الأسبوعين الماضيين بنسبة تتجاوز 40% مقابل خسائر "بيتكوين" التي لم تتجاوز 15%.

وهوى سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 14.14% إلى مستوى 8074 دولار، مقابل نحو 9404 دولار بنهاية تعاملات الشهر الماضي فاقدة نحو 1330 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 14% خاسرة نحو 22.4 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 159.9 مليار دولار في تعاملات نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 137.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وتراجعت #عملة_إيثريوم بنسبة 2.61% إلى 670 دولار مقابل نحو 688 دولار في تعاملات نهاية الشهر الماضي خاسرة نحو 18 دولار.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 68.2 مليار دولار إلى مستوى 66.7 مليار دولار فاقدة نحو 1.5 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 2.19%.

وانخفضت عملة "ربيل" بنسبة 24.13% متراجعة من مستوى 0.87 دولار إلى مستوى 0.66 دولار خاسرة نحو 0.21 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 23.9% خاسرة نحو 8.2 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 34.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي لتسجل نحو 26.1 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وحققت عملة "بيتكوين كاش" خسائر بنسبة 16.03% بعدما تراجعت إلى مستوى 1204 دولار مقابل نحو 1434 دولار خاسرة نحو 230 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 19.59% فاقدة نحو 4.8 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 24.5 مليار دولار إلى مستوى 20.6 مليار دولار.

وخسرت عملة "ليتكوين" بنسبة 13.72% إلى مستوى 132 دولار مقابل نحو 153 دولار فاقدة نحو 21 دولار.

وبلغت خسائرها الإجمالية نحو 1.1 مليار دولار متراجعة بنسبة 12.79% بعدما هوت من مستوى 8.6 مليار دولار إلى نحو 7.5 مليار دولار.

وهوت عملة "أي.أو.إس" بنسبة 40.21% فاقدة نحو 8.34 دولار بعدما نزلت من مستوى 20.74 دولار في تعاملات نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 12.4 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 37.05% خاسرة نحو 6.3 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 17 مليار دولار إلى نحو 10.7 مليار دولار.