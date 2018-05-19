أسهم "وول ستريت" تنهي الأسبوع على تراجع

أغلق المؤشران #ستاندرد_آند_بورز500 و #ناسداك للأسهم الأميركية، أمس الجمعة، منخفضين، بعد جلسة تداول متقلبة مع تضررهما من خسائر لأسهم البنوك وشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وقلق المستثمرين بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى مؤشر #داو_جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة #وول_ستريت مرتفعاً 1.11 نقطة، إلى 2415.09 نقطة، بينما تراجع "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقاً 7.16 نقطة، أو 0.26%، ليغلق عند 2712.97 نقطة.

وأغلق #ناسداك المجمع منخفضاً بـ28.13 نقطة، أو 0.38%، إلى 7354.34 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط "ستاندرد آند بورز" 0.54% و"داو جونز" 0.46% و"ناسداك" 0.66%.