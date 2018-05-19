الدولار يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر وسط هبوط حاد لليورو

صعد #الدولار الأميركي لأعلى مستوى في خمسة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم السبت، مدعوماً بضعف في اليورو مع قلق المستثمرين بشأن الضبابية السياسية في #إيطاليا.

وقفز مؤشر الدولار لخامس جلسة على التوالي، منهياً الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2%، وموسعا مكاسبه منذ منتصف فبراير إلى 5% مع مراهنة المستثمرين على أنه ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية لكبح التضخم.

وسجل #اليورو خامس خسارة أسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ 2015.

وهبطت العملة الأوروبية بحوالي سبعة سنتات في ثلاثة أسابيع، وسط صعود حاد للدولار. وسجلت في أواخر التعاملات في جلسة اليوم 1.1753 دولار، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر. وعلى مدار الأسبوع هبط اليورو حوالي 1.2% أمام العملة الخضراء.



وصعد مؤشر الدولار- الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- إلى 93.83 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.



وسجل الدولار اليوم أعلى مستوى في أربعة أشهر أمام العملة اليابانية، مدعوما بزيادة أخرى في عوائد سندات الخزانة الأميركية، تشير إلى آفاق إيجابية لأكبر اقتصاد في العالم.



لكن محللين في سيتي بنك قالوا في مذكرة إلى العملاء إن صعود الدولار لن يستمر طويلا، مشيرين إلى العجز في الميزانية الأميركية، الذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من تريليون دولار في 2019. وأضافوا أن ذلك قد يساهم في هبوط بنسبة 5 بالمئة في مؤشر الدولار على مدار الاثني عشر شهرا القادمة.