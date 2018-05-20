إقرار مضاعفة رأسمال "العقارية" لـ2.4 مليار ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب #الشركة_العقارية_السعودية زيادة رأس مالها من 1.2 مليار ريال إلى 2.4 مليار ريال عبر منح سهم مجاني.

وستسدد قيمة الزيادة في رأس المال #العقارية عن طريق تحويل مبلغ 730 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ 469.9 مليون ريال من بند "الاحتياطي الاتفاقي".

وسيزداد عدد الأسهم من 120 مليون سهم إلى 240 مليون سهم، بزيادة قدرها 120 مليون سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.