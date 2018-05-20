على ماذا تنص المادة 28 من لائحة حوكمة الشركات السعودية؟

أصدر مجلس هيئة #السوق_المالية_السعودية قراراً بأن تكون المادة 28 من لائحة حوكمة الشركات استرشادية.

إذ تنص هذه المادة على أنه لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس الإدارة خلال السنة الأولى من انتهاء خدمته.

وفي سياق متصل، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما " لائحة جديدية لمبادئ التمويل المصرفي للأفراد، سيبدأ تطبيقها في الثاني عشر من أغسطس المقبل، وفق ما ذكرت صحف سعودية.

وتحدد اللائحة الجديدة نسب تحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري 15 ألف ريال فأقل، بحيث لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل ثلث إجمالي الراتب للعميل، و25% من الراتب للعملاء المتقاعدين.

كما تقضي اللائحة بألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف التمويل العقاري ما نسبته (45%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل، وألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية بما فيها التمويل العقاري ما نسبته (65%).